Власти Саудовской Аравии вытрясли из коррупционеров 100 млрд долларов

Власти Саудовской Аравии смогли вернуть в бюджет около 100 миллиардов долларов после ареста 11 принцев и четырех министров в ноябре 2017 года. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил наследный принц королевства Мухаммад бен Салман.

«Сумма превышает 100 миллиардов долларов. Но настоящей целью была не эта сумма или какая-то другая сумма. Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом», — сказал он.

В ноябре 2017 года Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии, возглавляемый Мухаммадом бен Салманом, взял под стражу около 200 человек — принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Им были предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растратах.

В январе стало известно, что арестованный принц Аль-Валид бин Талал, чье состояние агентство Bloomberg оценило в 17,7 миллиарда долларов, выразил желание сделать «пожертвование».