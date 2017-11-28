Airbus сообщила об обысках в компании в рамках связанного с Казахстаном расследования

Airbus сообщила во вторник, что на прошлой неделе в офисах компании прошли обыски в рамках расследования, связанного с продажей спутников Казахстану в 2010 году.

“Мы подтверждаем, что в офисах Airbus прошли обыски в рамках французского судебного расследования, связанного с Казахстаном”, - сказал представитель Airbus.

“Поскольку расследование продолжается, у нас больше нет комментариев на эту тему. Airbus сохраняет полную приверженность сотрудничеству с властями”, - добавил он.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что французские следователи допросили генерального директора Airbus Тома Эндерса и еще трех топ-менеджеров компании.

По сообщению французского онлайн-портала Mediapart, расследование связано с подозрительным платежом в рамках сделки о продаже спутников.