Лондон переведет часть автобусов на биотопливо из кофе

Часть лондонских автобусов будет переведена на биотопливо, в состав которого входит кофейное масло. Об этом заявили нефтегазовая компания Royal Dutch Shell и компания экологически чистых технологий Bio-beans.

«Отходы из кофейных зерен будут использоваться, чтобы помочь с заправкой части лондонских автобусов», - говорится в сообщении.

Новое биотопливо, частично содержащее кофейное масло, будет добавлено в поставки топлива для лондонских автобусов, где его можно будет использовать без дополнительных модификаций транспорта.

Как отметили в bio-bean, средний лондонец выпивает 2,3 чашки кофе в день, производя более 200 000 тонн кофейных отходов в год. Компания собирает у поставщиков использованную гущу, высушивает и перерабатывает, чтобы извлечь из неё кофейное масло для биотоплива.

Программа перевода лондонского транспорта на биотопливо введена с целью сократить выбросы углекислого газа в воздух.