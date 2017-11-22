Курсы валют в банках Минска на 22 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,001 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 2,006 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,348 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,355 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,39(вырос на 0,01 рубля).