Последнее обновление: 16.11.2017 17:47

В Германии зафиксирована рекордная занятость

Количество занятых в Германии с учетом наемных сотрудников и частных предпринимателей в третьем квартале 2017 года впервые в истории достигло 44,5 млн человек. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщило Федеральное статистическое ведомство.

По сравнению с третьим кварталом 2016 года рост занятости составил 1,5 процента, говорится в сообщении ведомства.

Количество наемных сотрудников тоже впервые преодолело отметку в 40 миллионов человек, составив почти 40,2 млн, что на 1,8 процента больше, чем годом ранее. В ведомстве отмечают, что рост занятости с июля по сентябрь носит сезонный характер.

Тем не менее прирост в этом году оказался больше, чем в среднем за последние пять лет, сообщает агентство dpa. Это связано, прежде всего, с продолжающейся восьмой год подряд благоприятной экономической конъюнктурой в Германии, отмечает Reuters. По данным агентства, в 2018 году рост занятости в стране продолжится: эксперты прогнозируют, что число занятых составит 44,8 млн человек.

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