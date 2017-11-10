Последнее обновление: 10.11.2017 11:07

Курсы валют в банках Минска на 10 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,989 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,004 рубля и составил 1,995 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,314 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,318 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,35 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,37(не изменился).

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