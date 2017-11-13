Берлин отклонил введение европейского налога

Германия отклонила предложение председателя Европарламента Антонио Таяни удвоить бюджет ЕС путем введения так называемого европейского налога. "Для нас эта тема никоим образом не стоит на повестке дня", - заявил в понедельник, 13 ноября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в Берлине.

По его словам, Берлин считает существующую систему формирования европейского бюджета "дееспособной". Повышенное внимание следует скорее уделять более эффективному расходованию средств ЕС, добавил Зайберт.

Антонио Таяни в опубликованном в тот же день интервью WAZ и другим газетам немецкой медиагруппы Funke призвал найти способы удвоить бюджет ЕС со 140 млрд евро до 280 млрд. В частности он предложил ввести европейский налог на совершение биржевых сделок.

В настоящее время 80 процентов бюджета ЕС составляют взносы стран-членов, остальная часть - собственные средства Брюсселя, получаемые главным образом путем таможенных сборов, отмечает агентство AFP. В 2018 году начнутся консультации по вопросу нового семилетнего финансового плана ЕС с 2020 года.