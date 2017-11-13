МВФ отмечает устойчивость роста экономики Европы, предупреждает о "деструктивном" эффекте Brexit

Экономика Европы набирает обороты, но “деструктивный” эффект Brexit может “ощутимо” замедлить рост ВВП Британии и еврозоны, сказал в понедельник замглавы Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Йорг Декрессин.

В свежем экономическом прогнозе МВФ говорится, что восстановление экономики Европы выглядит все убедительнее. Отчасти это связано с мерами стимулирования центробанков и низкими процентными ставками, отчасти - с улучшением фундаментальных показателей, отразившемся в увеличении инвестиций в целом ряде экономик.

“Это восстановление выглядит все более устойчивым”, - сказал Декрессин на презентации доклада, опубликованного в понедельник.

“Рост в еврозоне находится на положительной территории на протяжении 18 кварталов, в последнее время - около 2,5 процента. Многие страны Восточной Европы уже некоторое время отмечают рост ВВП около или выше 3 процентов. Поэтому это восстановление стало не только более масштабным, но и более сильным”.

Согласно опубликованному в октябре прогнозу World Economic Outlook, МВФ ждет роста экономики региона на 2,4 процента в 2017 году и на 2,1 процента в 2018-м. Однако с тех пор многое изменилось.

Декрессин сказал, что МВФ поддерживает осторожный подход Европейского центробанка к сокращению мер стимулирования. Он добавил, что динамика инфляции оправдывает первое со времен финансового кризиса повышение ставок Банком Англии.

Основным фактором неопределенности продолжает оставаться Brexit и то, какие торговые отношения может наладить Великобритания с 27 странами Евросоюза после выхода из блока.

По словам Декрессина, МВФ продолжает ждать заключения сделки, предусматривающей переходный период. Экономисты фонда не прорабатывают прогнозов, которые бы не предусматривали заключения договоренности между Британией и ЕС, однако “деструктивный” Brexit может оказать негативное влияние.

“В подобных обстоятельствах мы опасаемся, что экономический рост пострадает, особенно в Соединенном Королевстве, но также в еврозоне”, - сказал он.

“Тогда нас, возможно, ждет ощутимо более медленный рост, чем мы сейчас прогнозируем”.

При этом на данный момент, по словам Декрессина, настроения гораздо более оптимистичны, чем год или два назад, когда господствовали опасения о выходе Греции из еврозоны.