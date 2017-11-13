В Германии предлагают отменить 8-часовой рабочий день

В Германии призвали ввести гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний. Об этом заявил глава Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф Шмидт 12 ноября 2017 года.

"Фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями мире, должны быть маневренными и уметь быстро созывать свои команды", - сказал он.

"Убеждение, что рабочий день начинается в офисе утром и заканчивается после выхода из офиса, устарело", - считает Шмидт.

В то же время он предостерег от скрытого увеличения рабочего времени вследствие реформы.

"Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время гибко распределялось в течение дня и недели", - пояснил специалист.

Отмечено, что Совет экономических экспертов передал свои выводы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Реформа трудового законодательства - одна из тем переговоров о создании коалиции "Ямайка" в составе христианских демократов, "зеленых" и свободных демократов в Бундестаге нового созыва.

В Германии работодатели давно выступают за отмену восьмичасового рабочего дня и сохранения действующей нормы об ограничении труда 48 часами в неделю.

Они также выступают за сокращение с 11 до 9 часов зафиксированной в законодательстве нормы обязательного перерыва между рабочими днями.

Между тем профсоюзы - против, потому что опасаются фактического увеличения рабочего времени для работников.