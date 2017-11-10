Азия является заложником "нездоровых фантазий" Ким Чен-Ына - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Азиатско-Тихоокеанский регион является заложником "нездоровых фантазий" северокорейского лидера Ким Чен-Ына и призвал страны объединиться против Пхеньяна. Об этом он сказал во время выступления во Вьетнаме на ежегодном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает AFP.

"Будущее этого региона и его прекрасных людей не должно быть в заложниках нездоровых фантазий диктатора о насильственном завоевании и ядерном шантаже", - подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что регион должен объединиться в признании того, что каждый шаг, который северокорейский режим делает для получения большего количества оружия, является шагом, который он делает к все большей угрозе".

Как отмечается, администрация США считает, что система экономических рычагов Китая в отношении Северной Кореи является ключом к слишком вооруженного Пхеньяна в прекращении его программ ядерного оружия и ракет.

Так, в четверг Трамп во время встречи в Пекине с президентом страны Си Цзиньпином призвал Китай "действовать быстро" в отношении Северной Кореи.

Ранее Трамп сделал прямое и личное предупреждение лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну о продолжении ядерных провокаций.