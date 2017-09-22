Последнее обновление: 22.09.2017 17:16

Трамп пообещал Ким Чен Ыну небывалые трудности

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим и заявил, что тот столкнется с беспрецедентными сложностями.

"Северокорейский Ким Чен Ын - очевидно, сумасшедший, который совершенно спокойно относится к тому, чтобы убивать и морить голодом собственных людей. Ему предстоит пройти через такие испытаниями, с которыми он еще никогда не сталкивался", - написал американский президент в своем "Твиттере".

Ранее в сентябре лидеры КНДР и США уже обменялись угрозами.

Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов "полностью уничтожить" КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу выступил с заявлением, в котором пообещал принять "самые серьезные контрмеры в истории" в отношении США. Заявление Д.Трампа в ООН глава Северной Кореи назвал "безумным".

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