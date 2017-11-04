Глава Amazon продал акций на 1 миллиард долларов

Основатель и глава ритейлера Amazon Джефф Безоc в начале ноября 2017 года совершил самую крупную сделку, продав акции компании на 1 миллиард долларов.

Глава Amazon периодически продает свои акции в течение последних шести лет, обычно отдавая около миллиона ценных бумаг. Сейчас у него остается около 80 млн акций компании, сообщает vc.ru.

В последний раз подобная сделка была закрыта в мае 2017 года, тогда Безос продал акции на 940,7 млн долларов. С тех пор акции Amazon выросли и очередная продажа ценных бумаг принесла главе компании больше денег, чем обычно.

Куда Безос направит полученные средства - неизвестно. У него нет публичных благотворительных фондов, как у Билла Гейтса, отмечает The Verge. Издание предполагает, что деньги могут пойти на финансирование газеты The Washington Post или производителя ракет Blue Origin, которые принадлежат предпринимателю.

С конца октября 2017 года Безос находится на первом месте в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 94,6 млрд долларов, показатель Билла Гейтса, смещенного на второе место, составляет 88,4 млрд долларов.

Напомним, компания Amazon представила функцию дополненной реальности для своего iOS-приложения, которая перед покупкой товаров для дома позволит увидеть, как они будут смотреться в интерьере.