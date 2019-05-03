Холдинговая компания Уоррена Баффета приобрела акции Amazon

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.

Баффетт сказал, что он давно симпатизирует как Amazon, так и гендиректору этой компании Джеффу Безосу. «Да, я был фанатом, и я был идиотом, раз не покупал [акции]», - сказал он.

По его словам, решение о покупке принял один из сотрудников Berkshire Hathaway. Баффет не уточнил, сколько его компания потратила на ценные бумаги Amazon.

CNBC отмечает, что акции Amazon, скорее всего, купил кто-то из менеджеров по инвестициям в Berkshire, речь идет либо о Тодде Комбсе, либо о Тэде Вешлере.

Amazon неоднократно становилась самой дорогой компанией, а в сентябре 2018-го ее рыночная капитализация превысила $1 трлн при стоимости $2050,5 за акцию. До Amazon таких показателей достигла и Apple (2 августа 2018-го), после — Microsoft (25 апреля 2019-го).

Сейчас акции Amazon стоят $1900,82 за штуку, а рыночная капитализация компании составляет $935,83 млрд. Forbes оценивает состояние Уоррена Баффетта в $89 млрд, он занимает третье место в списке богатейших людей мира, по версии издания (на первом — Безос и его семья, на втором — Билл Гейтс) его Berkshire Hathaway владеет более чем 60 компаниями.

В 2018-м холдинг Баффетта показал худшую прибыль с 2008 года. Сам инвестор тогда отметил, что всегда ориентировался на балансовую стоимость Berkshire и сопоставлял ее с доходностью фондового индекса S&P 500 — доходность его фонда проигрывала S&P 12 раз за 54 года. Теперь же Баффетт решил отказаться от этой практики, подчеркнув, что Berkshire перестала быть компанией, которая просто владеет акциями и занялась операционным бизнесом.