Путин в Иране обсудил план "изоляции Америки"

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Иран обсудил с руководством страны возможность отказа от американского доллара в финансовых расчетах с целью изоляции США, пишет finanz.ru.

Как сообщает The Express, активизировать шаги на этом направлении Путина призвал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Игнорируя негативную пропаганду наших врагов, которая нацелена на то, чтобы ослабить связи между странами, мы можем cвести к нулю санкции США. Отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в транзакциях между двумя странами, мы, таким образом, изолируем Америку", - заявил Хаменеи.

Президент Ирана Хасан Роухани после переговоров с Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил, что отказ от доллара в пользу национальных валют укрепит экономическое сотрудничество.

"Мы намерены создать зеленый таможенный коридор между тремя странами и соблюдать единые таможенные стандарты. В ходе тегеранского саммита мы поговорили о сотрудничестве в банковской сфере и использовании национальных валют при торговле между тремя странами, чтобы как в двустороннем, так и в трехстороннем формате использовали наши национальные валюты", - заявил Рухани.

Путин, в свою очередь, ответил, что доволен итогами саммита, а Иран является "добрым соседом и надежным, стабильным партнером", что "в современных сложных экономических условиях - уникальное явление". Москва и Тегеран "работают весьма эффективно практически по всем направлениям", сказал Путин.

"Чтобы дополнительно стимулировать трехсторонние экспортно-импортные потоки, нужно упрощать таможенные процедуры, ликвидировать существующие барьеры на пути свободного движения товаров и услуг. Можно было бы подумать и над увеличением доли национальных валют во взаиморасчетах, налаживанием более тесных связей по линии финансовых и банковских учреждений, активнее задействовать деловые круги трех стран", - сказал Путин (цитаты по ТАСС).