Париж возглавил рейтинг самых элегантных городов мира

Столица Франции заняла первое место в глобальном рейтинге с 80 городов, составленный по показателям изящества и стиля в архитектуре, повседневной жизни.

Исследование провела и опубликовала рейтинг международная компания по продаже модных товаров Zalando.

«Оценка городов происходила по трем категориям: фактор моды, городские показатели и доступность», - рассказали авторы исследования.

По их словам, мода была самой категорией для оценки, получали ее на основе показателя количества школ моды в городе, а также дизайнеров, частоты проведения модных мероприятий и отзывов журналистов в сфере моды. Городские показатели включали количество посетителей, которые остаются на ночлег, пребывание транзитом, объекты культурного наследия ЮНЕСКО, чистоту и восприятие города экспертами и журналистами, пишущих об архитектуре. Последним показателем в оценке стала доступность к городу.

Бесспорное первенство получил Париж благодаря своим знаковым неделям моды и потрясающими видами, за ним в рейтинге разместились Лондон и Вена - № 2 и №3. Италия получила наибольший общий показатель по количеству городов в рейтинге, а на 4-м месте - Нью-Йорк. Последнее, 80-е место занял Стамбул. Пока неизвестно, оценивались ли украинские города, но в рейтинге их нет.