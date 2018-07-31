Последнее обновление: 31.07.2018 16:44

Рейтинг Макрона достиг антирекорда после скандала с избиением

Рейтинг одобрения французского президента Эммануэля Макрона упал до самого низкого уровня с начала его пребывания в должности.

Об этом свидетельствуют данные опросов сразу семи социологических служб.

Только 36,3% респондентов заявили, что довольны работой Макрона. Это на 3,1% меньше, чем в июне, свидетельствует материал ежедневной газеты Ouest France, которая рассчитала средний рейтинг одобрения, основанный на результатах семи опросов крупнейших служб Франции.

В июле прошлого года около 50% респондентов заявили, что они довольны работой президента Франции.

Падение можно частично объяснить общественным возмущением по поводу дела Беналла. Напомним, бывшего помощника по вопросам безопасности президента обвиняют в избиении демонстрантов во время майских демонстраций в Париже.

Хотя Макрон публично взял на себя ответственность за этот скандал, он столкнулся с серьезной критикой за то, что он набросился на средства массовой информации и оппозиционные партии, обвинив их в том, что они неоправданно "раздувают дело".

С момента вступления в должность Макрона также обвиняли в "оторванности" от французского общества и неоправданных затратах.

Рейтинг одобрения французского президента Эммануэля Макрона упал до самого низкого уровня с начала его пребывания в должности.

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