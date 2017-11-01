Власти США обсуждают перспективы программы розыгрыша виз после теракта

Власти США обсуждают перспективы действия программы розыгрыша виз на фоне теракта в Нью-Йорке, который устроил выходец из Узбекистана, получивший визу по такой программе, сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Я полагаю, что это часть законодательных мер, которые сейчас обсуждаются", - сказал Тиллерсон журналистам.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп после теракта во вторник в Нью-Йорке раскритиковал Диверсификационную лотерею (Diversity Visa Lottery Program) — программу розыгрыша виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован.

К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом. По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.