Последнее обновление: 01.11.2017 13:15

Газпром впервые за 19 лет получил убыток за три квартала подряд

Газпром по итогам трех кварталов 2017 г. получил 9,2 млрд руб. ($157,77 млн) чистого убытка по российским стандартам. Об этом сообщает Интерфакс, основываясь на данные компании.

Нарастающим итогом - по итогам полугодия, девяти месяцев - у компании убытка не было, начиная с 1998 г.

Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности Газпрома ожидается через две недели. Тогда компания и прокомментирует причины убытков.

За три квартала 2016 г. Газпром получил 75,418 млрд рублей ($1,293 млрд) чистой прибыли.

Ранее сообщалось, что проект Северный поток-2, строительство которого собирается начать Газпром, может оказаться убыточным.

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