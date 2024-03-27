Основная деятельность Газпрома стала убыточной

В 2023 году основная деятельность Газпрома – добыча и продажа газа – принесла убыток на сумму почти 292 млрд рублей (около $3 млрд). Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности компании за 2023 год.

Для сравнения: в 2022 году российская компания получила 1,56 трлн рублей прибыли от добычи и продажи газа.

Ухудшение результатов Газпрома связано с тем, что он потерял львиную долю выручки в результате падения экспорта газа.

Несмотря на убыточность основной деятельности, Газпром отчитался о чистой прибыли в размере почти 696 млрд рублей ($7,5 млрд). Однако итоговую прибыль обеспечили дивиденды от участия в других компаниях – Газпромнефти, Газпромбанке и т.д.