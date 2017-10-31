Китайский "Шелковый путь" обогнул Россию через Турцию

В понедельник в Баку состоялась торжественная церемония открытия железной дороги "Баку - Тбилиси - Карс" - проекта по доставке грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу в обход России.

На торжественную церемонию в столицу Азербайджана приехали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министры Грузии, Казахстана и Узбекистана - Георгий Квирикашвили, Бакытжан Сагинтаев и Абдулла Арипов. Как сообщает Haqqin, они вбили костыли в железнодорожное полотно и проводили первый грузовой состав из 32 контейнеров.

Железнодорожная магистраль протяженностью 826 км строилась больше 10 лет и направлена прежде всего на то, чтобы предложить китайским компаниям удобный способ доставлять грузы в ЕС в разы быстрее, чем это возможно через традиционный российский или морской маршруты.

"Это самый короткий и надежный путь, соединяющий Европу с Азией, и он превращается в важную часть евразийской транспортной системы", - сказал на церемонии президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ввод в эксплуатацию дороги в четыре раза сократит сроки перевозки грузов из Китая в страны ЕС, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

"В настоящее время перевозки грузов из Китая в Англию, Францию, Германию и другие европейские страны по Южному и Северному коридорам, включая морские перевозки, занимают примерно 45-62 дня. Тот же самый груз с началом использования БТК посредством Среднего коридора достигнет страны ЕС за 12-15 дней. Иными словами, грузы из Китая в ЕС по БТК будут приходить в пункты назначения примерно за четверть того времени, за которое они достигали раньше", - сказал Эрдоган. По его словам, сейчас объем грузов, идущих из Китая в Европу, превышает 240 млн тонн. "Если хотя бы 10% этих грузов будут транспортироваться через Средний коридор, проходящий через наши страны, то мы будем перевозить дополнительные 24 млн тонн грузов", - добавил Эрдоган (цитаты по ТАСС).

Изначально мощность железной дороги составит 6,5 млн тонн груза в год.

Проект формирует оптимальную логистику, генерирует экономический рост и торговлю в регионе, заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

"Задачей Казахстана является развитие транзитно-транспортного потенциала и подключение к межконтинентальной евразийской системе в качестве "золотого моста". Решением этой задачи мы упорно занимаемся в рамках реализации государственной программы "Нурлы жол", - сказал Сагинтаев.

Как сообщает Trend, стоимость доставки грузов по маршруту Баку-Карс составит 37,98 доллара за тонну, 2279 долларов за вагон, 529 долларов за один 40-футовый контейнер.

Помимо строительства самой железной дороги был и еще будет построен целый ряд инфраструктурных объектов: логистический центр в Карсе, пункт замены колесных пар с колеи 1520 на колею 1435 в Ахалкалаки, два крупных пункта приема для грузовых вагонов и депо там же. Также планируется создать склад для хранения угля, а также большой терминал по перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.