Последнее обновление: 31.10.2017 14:02

ЮНЕСКО объявила документы Освенцимского процесса частью Всемирного наследия

Категории: ЮНЕСКО

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в список Всемирного документального наследия документы, касающиеся первого франкфуртского процесса по преступлениям в Освенциме.

Как сообщили представители немецкой комиссии ЮНЕСКО, соответствующий комитет организации в Париже одобрил прием суммарно 78 ценных документов.

В их число входят бумаги и аудиозаписи, которые использовались или были созданы во время процесса 1963-1965 годов в суде Франкфурта-на-Майне. Тогда были доказаны случаи систематического истребления людей в концлагере Освенцим-Биркенау. Тогда благодаря показаниям обвиняемых и свидетелей послевоенное немецкое общество впервые столкнулось с информацией о геноциде. "Это признание подчеркивает уникальное историческое и общественное значение документов для послевоенной немецкой истории и культуры памяти", - заявил представитель Христианско-демократического союза Борис Райн.

Помимо документов по Освенциму, в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО - Памяти мира был также принят папирусный документ, датированный 212-213 годами нашей эры. Речь идет о так называемой Constitutio Antoniniana ("Конституция Антонина" или "Эдикт Каракаллы"), предоставляющей римское гражданство всему свободному населению Римской империи.

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