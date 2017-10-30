Концентрация СО2 в атмосфере достигла самого высокого уровня за 800 тысяч лет

Концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере превысила в 2016 году 403 частей на миллион (403 ppm), что представляет собой самый высокий уровень за 800 тыс. лет. Такие данные опубликовала в понедельник в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

"В течение последних 800 тыс. лет содержание СО2 в атмосфере в доиндустриальную эпоху было ниже 280 ppm, но оно выросло к 2016 году до глобального среднего уровня в 403,3 ppm", - отмечается в бюллетене ВМО по парниковым газам., пишет finanz.ru.

По сравнению с 2015 годом рост составил 3,3 ppm, а концентрация двуокиси углерода достигла 145% по сравнению с доиндустриальным уровнем (до 1750 года).

Темпы роста концентрации углекислого газа в атмосфере за последние 70 лет были почти в 100 раз выше, чем в конце последнего ледникового периода. Столь резкие изменения никогда ранее не наблюдались, подчеркивается в бюллетене. Сравнимая с нынешней концентрация СО2, согласно исследованиям, существовала на Земле 3-5 млн лет назад: тогда на планете было в среднем на 2-3 градуса по Цельсию теплее, а уровень моря был на 10-20 метров выше.

Согласно данным ВМО, не только углекислый, но и другие парниковые газы сейчас имеют в атмосфере более высокую концентрацию, чем в доиндустриальную эпоху. В частности, концентрация метана (CH4) достигла в 2016 году уровня около 1853 частей на миллиард (1853 mmb), что составляет 256% от уровня до 1750 года. В свою очередь, оксид азота (N2O) имеет сейчас концентрацию в 328,9 mmb, или 128% от доиндустриального уровня.

"Быстро увеличивающиеся уровни СО2 и других парниковых газов в атмосфере потенциально способны инициировать беспрецедентные изменения в климатических системах и привести к серьезным экологическим и экономическим сбоям", - указывают эксперты.

"Без быстрого сокращения выбросов СО2 и других парниковых газов мы будем двигаться к опасному росту температуры к концу нынешнего столетия, гораздо более высокому, чем цель, поставленная в Парижском соглашении по климату", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Если не принять меры, то "будущие поколения унаследуют гораздо более негостеприимную планету", предупредил он.