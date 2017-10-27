Курсы валют в банках Минска на 27 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,008 рубля и составил 1,963 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,005 рубля и составил 1,964 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,018 рубля и составила 2,292 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,013 рубля и составила 2,297 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,41 (вырос на 0,01 рубля).