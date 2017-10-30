Курсы валют в банках Минска на 30 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,009 рубля и составил 1,972 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,013 рубля и составил 1,977 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,288 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,3 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,41 (не изменился).