Курсы валют в банках Минска на 31 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,971 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,975 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 2,292 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,297 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,41 (не изменился).