Курсы валют в банках Минска на 25 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,954 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,957 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,296 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,302 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,4 (снизился на 0,01 рубля).