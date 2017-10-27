ФБР передаст Конгрессу США документы о связях Трампа с Россией

Федеральное бюро расследований США (ФБР) намерено к началу ноября предоставить Конгрессу документы, которые имеют отношение к досье, посвященному связям главы Белого дома Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг, 26 октября, спикер Палаты представителей Конгресса США

"ФБР связалась с нами вчера вечером. Оно уведомило нас, что выполнит наш запрос и предоставит запрошенные Конгрессом документы к следующей неделе. Мы надеемся, что ФБР выполнит свое обещание", - указал Райан.

Ранее газета The Washington Post писала, что избирательный штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии (DNC) финансировали составление компрометирующего досье на Дональда Трампа - соперника Клинтон на выборах.

35-страничное досье, подготовленное бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 Кристофером Стилом, который ранее работал в России, стало центральным пунктом расследования Конгрессом США вмешательства Москвы в американские выборы. В нем содержится компрометирующая Трампа информация личного, политического и финансового характера, частично ничем не подтвержденная. Сам президент США назвал досье фальшивкой.