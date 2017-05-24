Трамп защищается от обвинений в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп назначил своего многолетнего юридического советника Марка Касовица адвокатом для защиты интересов в расследовании связей своего предвыборного штаба с Россией, сообщил Reuters осведомленный источник.

О том, что Трамп нанял Касовица, первыми сообщили телеканалы Fox Business News и ABC. Он будет представлять интересы президента в проводимом Минюстом расследовании, возглавляемом экс-директором ФБР Робертом Мюллером.

Решение Трампа нанять адвоката может говорить о том, что президент всерьез рассматривает влияние, которое федеральное расследование окажет на него лично, и о том, что он, возможно, пытается защитить себя, если представители администрации от него отвернутся.

Источник сказал во вторник, что Касовиц, как ожидается, привлечет к работе команду юристов для защиты Трампа.

Белый дом и Касовиц не ответили на просьбы Рейтер о комментариях.

Касовиц представляет интересы Трампа более 15 лет, но ранее не заявлял о себе в качестве адвоката по уголовным делам. В ходе президентской кампании-2016 Касовиц грозил подать в суд на газету New York Times, если издание не выпустит опровержение статьи, в которой женщина обвиняла Трампа в сексуальных домогательствах. Газета отказалась это сделать.

Касовиц также представляет интересы российского Сбербанка, который в США обвиняют в рейдерском захвате предприятия по добыче щебня Павловскгранит.

Минюст на прошлой неделе назначил Мюллера на должность спецпрокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в выборы-2016, столкнувшись с возросшим давлением со стороны Конгресса. Аналогичные расследования проводят несколько комитетов Конгресса и ФБР.

Белый дом во вторник заявил об отсутствии свидетельств сговора штаба Трампа с Москвой.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан на слушаниях комитета по разведке Палаты представителей во вторник сказал, что ему известно о контактах между российскими чиновниками и людьми, связанными со штабом Трампа, добавив, что это вызвало у него опасения о том, что Москва пытается заманить американцев на "изменнический путь".

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс дал показания перед сенатским Комитетом по делам вооруженных сил в связи с сообщением газеты Washington Post о том, что Трамп просил его помочь в борьбе с подозрениями о сговоре с Россией.

Коутс уклонился от ответа, но сказал, что ясно дал администрации Трампа понять, что "любое политическое влияние" на разведданные неуместно.

Представитель Белого дома заявил журналистам, что слушания продемонстрировали "отсутствие свидетельств какого-либо сговора штаба Трампа с Россией".