Мингорсовет утвердил ставки единого налога для физлиц

Депутаты Мингорсовета на 25-й сессии определили новые ставки единого налога для физических лиц.

В настоящее время в налоговых органах Минска состоят на учете около 3300 физических лиц — плательщиков единого налога, из них 2548 человек, уплачивающих единый налог по заявительному принципу.

Как известно, указом от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» расширен перечень видов деятельности, которые могут осуществлять физлица без регистрации в качестве ИП. В частности, введены 12 новых разрешенных гражданам видов деятельности.

Налоговой инспекцией они разбиты на три категории. К первой отнесены виды деятельности, которые достаточно прибыльны, перспективны и востребованы в столице.

К первой категории отнесли следующие виды деятельности:

предоставление физлицами принадлежащих им на праве собственности жилых помещений с количеством комнат не более двух для краткосрочного проживания — ставка единого налога составит 116 рублей;

ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика — 56 рублей;

производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика — 59 рублей;

штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов — 109 рублей;

парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру — 93 рубля.

Вторая категория — это виды деятельности, которые также достаточно прибыльны, востребованы в столице и перспективны. Ставки для предпринимателей по ним выше максимально установленных указом. Для физлиц установлены также максимальные ставки единого налога:

предоставление для краткосрочного проживания физическим лицам жилых помещений с количеством комнат более двух, садовых домиков, дач — 145 рублей;

услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, других мест, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий — 97 рублей;

оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения, восстановлению компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере — 97 рублей.

К третьей категории относятся отдельные виды деятельности, введенные указом, они имеют узкий круг потребителей, не требуют профессиональных навыков либо предусматривают несение расходов при их осуществлении, по ним установлены ставки единого налога в размере минимальных, увеличенных на 25%:

реализация самостоятельно изготовленных хлебобулочных, кондитерских и готовых кулинарных изделий — 20 рублей;

ремонт часов, обуви, сборка мебели — 31 рубль;

настройка музыкальных инструментов — 25 рублей;

распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов — 6 рублей.