В Киеве у здания Верховной Рады продолжается акция протеста

В Киеве утром в среду, 18 октября, продолжилась акция с требованием "большой политической реформы".

У здания Верховной рады находятся около 200 активистов. Из них представители "Руха новых сил" - до 50 человек, батальона "Донбасс" - до 100 человек и "Справедливости" - до 50 человек, говорится в сообщении МВД Украины на странице ведомства в соцсети Facebook.

По данным МВД, в целом ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируемая. "Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений", - подчеркивается в сообщении.

Митингующие установили около 70 палаток возле здания Верховной Рады, движение по улице Грушевского от пересечения с улицей Липской до пересечения с улицей Шелковичной заблокировано, сообщают Українських Новини.

На проезжей части улицы Грушевского активисты установили 19 палаток и полевую кухню. Еще около 50 маленьких палаток установлено в Мариинском парке напротив площади.

17 октября около Верховной Рады собрались около 4 тысяч человек. В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций: "Рух новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "Демальянс", "Свобода" и Национальный корпус. Среди требований участников акции - отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.