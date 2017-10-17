У здания парламента в Киеве проходит массовый митинг протеста

В Киеве сотни людей во вторник собрались у здания Верховной рады, чтобы потребовать проведения большой политической реформы.

Участники акции требуют создания антикоррупционного суда, ограничения депутатской неприкосновенности и парламентских выборов по открытым партийным спискам.

Еще с вечера силовики перекрыли правительственный квартал. Подступы к парламенту заблокированы полицией и Нацгвардией. Участников протестов пропускают через рамки металлоискателей и проверяют содержимое сумок, сообщает корреспондент DW с места событий. Некоторые жалуются на задержание автобусов с протестующими на подступах к столице.

Активисты заявляют, что проведение митинга у стен Верховной рады - вынужденный шаг, поскольку президент и парламент за три года пребывания у власти практически не реформировали политическую систему Украины и не выполнили предвыборных лозунгов.

Ранее о намерении участвовать в акции 17 октября объявили "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, ВО "Свобода", общественное движение "Хвыля" Виктора Чумака, партии "Альтернатива", "Демократический альянс", "Самопомич", "Национальный корпус", "5.10", общественные организации "Центр противодействия коррупции", "ЧЕСНО", "Автомайдан", "Реанимационный пакет реформ". В заявке на проведение протестного мероприятия организаторы указали, что в митинге примет участие до 3 тысяч человек.