Последнее обновление: 16.10.2017 12:42

Автопроизводитель Tesla отзывает 11 тысяч кроссоверов

Категории: США Tesla Авто

Американский автомобильный производитель Tesla, созданная Илоном Маском, объявила об отзыве 11 тысяч кроссоверов Model X, которые были произведены в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года.

Причина отзыва - возможные проблемы со складывающимися задними сиденьями у электрокаров, которые были выявлены в ходе проверок, сообщает Autonews.ua.

Отмечается, что задние сидения могут сложиться в момент ДТП. От владельцев этих электрокаров пока жалоб на проблемы с задними левыми креслами в Model X не поступало. "Мы делаем это (отзыв) в мерах предосторожности, потому что мы не фиксировали таких происшествий", - прокомментировали в компании.

Тем не менее менеджмент компании не видит препятствий в этой возможной неисправности для использования электрического кроссовера Model X.

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