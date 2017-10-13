Tesla объявила отзыв 11 тыс. автомобилей Model X

Компания Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тыс. автомобилей Model X из-за проблемы с сиденьями. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается в сообщении, сиденья могут сложиться в момент аварии. В частности, это касается левого заднего кресла, которое может сложиться вперед во время ДТП. Проблема была выявлена во время недавних внутренних тестирований. Жалоб на сиденья от владельцев Model X пока не поступало.

В компании отметили, что для устранения неисправности нужно будет поменять кабели на заднем сиденье. Отзыву подлежат машины, выпущенные в период с 28 октября 2016 года по 1 сентября 2017 года.

«Мы делаем это в мерах предосторожности, потому что не фиксировали таких происшествий», — отметили в компании. Tesla призвала не сажать сзади одновременно двоих взрослых людей слева и в центре, пока не будет исправлена проблема с кабелем. Однако, несмотря на техническую неисправность, в компании не видят «препятствий» для использования Model X.

В апреле Tesla объявила об отзыве 53 тыс. автомобилей моделей S и X из-за парковочного тормоза, который мог работать неправильно. В 2016 году она отзывала машины модели X в США из-за некорректной работы замка для ремней безопасности на задних сиденьях.

В 2015 году Tesla провела масштабный отзыв автомобилей модели S, всего 90 тыс. машин. Неисправность была выявлена в ремне безопасности на переднем сиденье.