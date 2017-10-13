Китай разработал лазерное оружие для борьбы с террористами

Китай создал новое лазерное оружие для борьбы с терроризмом, оно способно поражать цели на расстоянии до 200 метров, пишет издание Global Times со ссылкой на разработчика Hongfeng.

Эта госкомпания совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) продемонстрировала новейшее лазерное оружие в ходе антитеррористических учений в провинции Хубэй. Дата проведения учений не указывается.

Комплект вооружения включает оптический прицел, переносной источник питания, прибор дистанционного управления и лазерный излучатель.

Как заявил участвовавший в проекте инженер Янь Ачжэ, по сравнению с другими видами вооружения, новое лазерное оружие поражает цели точнее и быстрее. Оно беззвучно и не создает вспышки света при выстреле, удобно в использовании, так как отдачи при выстрелах нет.