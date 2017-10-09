В ФРГ назвали Южный Урал возможным источником рутения в воздухе над Европой

Немецкие специалисты по радиационной защите считают, что источник радиоактивного рутения-106, зафиксированного в атмосфере в европейских странах, скорее всего, находится в регионе Южного Урала. Об этом говорится в совместном заявлении Федерального ведомства по защите от радиации и министерства по охране окружающей среды ФРГ, опубликованном 8 октября.

По данным экспертов, точное местонахождение источника радиации неясно, так что речь может идти и о других областях юга России. Возможность аварии на какой-либо атомной электростанции исключена, поскольку замеры показали повышенную концентрацию только одного элемента - рутения-106.

Министерство по охране окружающей среды ФРГ ожидает, что ответственные российские ведомства, а также МАГАТЭ как можно скорее подключатся к выяснению причин радиоактивной утечки, и предоставят достоверную информацию о ее источнике.

Незначительное содержание рутения-106 в воздухе, зафиксированное шестью измерительными станциями ФРГ, а также другими странами Европы, в частности Италией и Австрией, не опасно для здоровья человека. Так, наибольшая в Германии концентрация этого изотопа (в Гёрлице) составила лишь около 5 миллибекерелей на кубический метр воздуха (Бк/м3). Даже при постоянном вдыхании воздуха с таким содержанием рутения в течение недели его доза окажется ниже, чем естественное фоновое излучение за один час.