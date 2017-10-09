Генсек НАТО назвал батальоны в Румынии частью сил сдерживания России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал многонациональные батальоны НАТО, дислоцированные в Румынии, частью мер альянса по сдерживанию России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бухаресте.

По словам Столтенберга, размещение частей связано с военным присутствием России на черноморском побережье, особенно в Крыму. В ответ на это НАТО также нарастил свое присутствие, пояснил Столтенберг.

Он отметил, что в Черном море теперь проводится все больше военно-морских учений с участием большего количества военных кораблей. Генсек НАТО также подчеркнул, что альянс беспокоит отсутствие прозрачности, когда речь идет о военных учениях, проводимых Россией. В частности, были упомянуты белорусско-российские тактические учения «Запад-2017», прошедшие в сентябре.

Генсек, впрочем, отметил, что не хочет новой холодной войны. «Россия — наш сосед, и мы не хотим изолировать ее, мы не хотим новой холодной войны», — закончил он свою речь.