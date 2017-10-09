Президент Кыргызстана не поедет в Сочи, хочет контролировать подготовку к выборам

Действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отменил поездку в Сочи на заседания Совета глав государств-участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, которые пройдут 10-11 октября, поскольку хочет контролировать подготовку к выборам в президенты. Об этом в понедельник сообщил официальный сайт главы государства.

За две недели до президентских выборов служба безопасности центральноазиатской республики задержала оппозиционного депутата и заявила, что Канатбек Исаев - сторонник кандидата на должность президента Омурбека Бабанова - лидера парламентской фракции либерально-правоцентристской партии “Республика-Отечество”, вместе с преступными группировками готовил беспорядки во время и после голосования, которое должно состояться 15 октября.

“Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране”, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Атамбаева в поездке заменит премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Действующий президент Атамбаев избран главой государства в 2011 году и, согласно конституции, не может баллотироваться на второй шестилетний срок.

Его Социал-Демократическая партия, которая возглавляет коалицию большинства в парламенте, поддерживает Сооронбая Жээнбекова, который ушел с должности премьер-министра в прошлом месяце, чтобы баллотироваться на пост президента.

Несколько политиков выдвинули свои кандидатуры на пост президента, но фаворита президентской гонки в шестимиллионной преимущественно мусульманской стране пока нет. Предыдущие главы государства были отстранены от власти насильственным путем.