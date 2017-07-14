В Кыргызстане уже 25 человек намерены баллотироваться в президенты

Уже 25 желающих принять участие в президентской гонке в Кыргызстане подали официальные заявления в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов, сообщила в пятницу представитель пресс-службы Центральной комиссии по выборам и проведению референдума страны.

Президентские выборы в Кыргызстане назначены на 15 октября, выдвижение кандидатов началось 15 июня. Согласно конституции, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Покидающий пост президент Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника.

"По данным на сегодня, поступило 21 заявление от граждан Кыргызской Республики о самовыдвижении кандидатами на должность президента, а также четыре решения политических партий о выдвижении кандидатов, в том числе от политических партий "Ак-Шумкар", "Онугуу-Прогресс", "Адам укугу". Накануне поступило заявление от партии "Бүтүн Кыргызстан о выдвижении Адахана Мадумарова", - сообщила она.

Также за последние сутки в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры обратился Нусрет Муса-Оглы Мамедов, президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств.

Всем претендентам на главный пост страны необходимо не позднее 26 августа собрать 30 тысяч подписей населения в свою поддержку и внести на расчетный счет ЦИК избирательный залог в размере 1 миллиона сомов (около 15 тысяч долларов), а также пройти тест на знание государственного языка.

Во время предыдущих президентских выборов в Кыргызстане в 2011 году на пост главы государства претендовали 83 человека, однако официальные мандаты кандидата в президенты получили только 23 участника гонки.