Последнее обновление: 03.10.2017 17:00

Почти 60 автотрасс перекрыли в Каталонии из-за всеобщей забастовки

Пятьдесят семь автомобильных трасс оказались заблокированы в день всеобщей забастовки в Каталонии, которую проводят националистические организации, добивающиеся независимости, и профсоюзы автономии.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум о независимости, который не признают власти Испании. В день голосования произошли столкновения голосующих с полицией, в результате которых есть пострадавшие с обеих сторон. Во вторник в Каталонии проходит всеобщая забастовка против жестких мер испанских полицейских. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование