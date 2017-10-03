Почти 60 автотрасс перекрыли в Каталонии из-за всеобщей забастовки

Пятьдесят семь автомобильных трасс оказались заблокированы в день всеобщей забастовки в Каталонии, которую проводят националистические организации, добивающиеся независимости, и профсоюзы автономии.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум о независимости, который не признают власти Испании. В день голосования произошли столкновения голосующих с полицией, в результате которых есть пострадавшие с обеих сторон. Во вторник в Каталонии проходит всеобщая забастовка против жестких мер испанских полицейских. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.