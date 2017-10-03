Последнее обновление: 03.10.2017 17:00

Северокорейские рабочие уезжают из Китая из-за ужесточения санкций против КНДР

Северокорейские рабочие вынуждены возвращаться из Китая на родину после того, как в КНР ужесточили санкции против КНДР, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

"По состоянию на начало 2017 года, в Даньдуне (КНР, город на границе с Северной Кореей) работало более 20 тысяч граждан Северной Кореи. Но их число значительно сократилось после ужесточения санкций Китаем. Мы наблюдаем огромное число северокорейских рабочих, ожидающих отправки домой", - сообщили источники, отметив, что в Пекине также наблюдается сокращение числа граждан Северной Кореи.

Санкции уже вынудили около 2,6 тыс. корейцев покинуть северо-восточные провинции Китая - Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян.

Китай ужесточил санкции против КНДР после очередного испытания Пхеньяном баллистических ракет. В соответствии с санкциями введены ограничения на продление и выдачу новых виз гражданам КНДР, а также вводятся более тщательные проверки желающих въехать в Китай северных корейцев.

28 сентября власти Китая предписали прекратить деятельность ряда северокорейских компаний на территории страны в течение 120 суток.

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