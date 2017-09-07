Китай согласен с необходимостью новых санкций ООН против КНДР

Китай сообщил в четверг, что согласен с тем, что Совет безопасности ООН должен ужесточить меры в отношении КНДР после очередных ядерных испытаний Пхеньяна, при этом продолжив настаивать на более активном диалоге для урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

США призывают Совбез ввести против КНДР нефтяное эмбарго, запретить импорт северокорейской текстильной продукции и работу граждан страны за рубежом, а также заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына и запретить ему выезд из страны, следует из черновика резолюции, с которым ознакомился Рейтер.

Вашингтон стал выступать за усиление давления на Пхеньян после того, как КНДР в воскресенье провела шестые и самые мощные ядерные испытания. Эти испытания, а также ряд ракетных запусков, демонстрируют, что страна близка к разработке мощного ядерного оружия, которое может достичь территории США.

Президент США Дональд Трамп призывает Китай к более решительным действиям для сдерживания его соседа, который продолжает программу вооружений вопреки санкциям ООН и осуждению международного сообщества.

Китай в четверг выразил надежду на то, что КНДР воздержится от дальнейших действий наперекор международным соглашениям.

“Учитывая развитие ситуации на Корейском полуострове, Китай согласен, что Совет безопасности ООН должен вновь ответить и принять необходимые меры”, - сказал журналистам министр иностранных дел Китая Ван И, не вдаваясь в подробности.

“Новые меры, принятые международным сообществом в отношении КНДР, должны служить цели остановить ядерную и ракетную программы и в то же время создать условия для возобновления диалога и консультаций”, - сказал он.

Китай является крупнейшим торговым партнером Северной Кореи и поставляет стране значительные объемы нефти и топлива.

Министр финансов США Стив Мнучин сказал, что подготовил исполнительный указ, который введет санкции в отношении всех стран, ведущих торговлю с Пхеньяном, если ООН не ужесточит санкции против КНДР.