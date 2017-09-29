Глобальный объем слияний и поглощений сократился в 3-м квартале

Глобальный объем сделок слияния и поглощения (M&A) немного сократился в третьем квартале 2017 года, а неопределенность в отношении экономической политики в США и особенно в Европе практически свела на нет крупные сделки объемом более $10 миллиардов.

Несмотря на продолжавшийся рост ведущих фондовых рынков, крупные компании сторонились трансформационных сделок из-за неопределенности с реформами президента США Дональда Трампа и рисками, связанными с Brexit и Северной Кореей.

Общая стоимость сделок M&A в мире в третьем квартале составила $765 миллиардов, снизившись на 5 процентов в годовом выражении и достигнув минимального уровня за третий квартал с 2013 года, свидетельствуют предварительные данные Thomson Reuters.

Крупнейшей сделкой, которая должна была быть заключена в третьем квартале, стало приобретение американским инжиниринговым концерном United Technologies Corp производителя авиационного электронного оборудования Rockwell Collins Inc за $30 миллиардов.

“После летнего перерыва большого ажиотажа на рынке сделок не наблюдалось. Это может свидетельствовать о том, что активность останется на прежнем уровне или будет сдержанной, а политическая неопределенность продолжит препятствовать крупным транзакциям”, - сказал Скотт Хопкинс, партнер юридической фирмы Skadden, Arps, Slate,Meagher & Flom LLP в Лондоне, специализирующийся на сделках M&A.

Объем сделок M&A в США составил $309 миллиардов, снизившись на 6 процентов в годовом выражении. В Европе объем сделок M&A составил $343 миллиарда, на 15 процентов ниже прошлогоднего показателя, а в Азии - 226 миллиардов, на 11 процентов ниже прошлогоднего показателя.

С начала 2017 года объем сделок M&A в энергетическом секторе достиг двухлетнего максимума $362 миллиарда, что на 7 процентов выше показателя за аналогичный период 2016 года. В промышленном секторе объем сделок M&A достиг рекордных $326 миллиардов, на 21 процент выше прошлогоднего показателя.