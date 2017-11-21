Минюст США обратился в суд с целью помешать слиянию AT&T и Time Warner

Министерство юстиции США в понедельник подало судебный иск с целью заблокировать приобретение американской телекоммуникационной компанией AT&T конгломерата Time Warner Inc за $85,4 миллиарда, заявив, что сделка может привести к росту цен для конкурентов и подписчиков услуг платного телевидения, препятствуя развитию онлайн видео-сервисов.

Судебное разбирательство является первым серьезным вызовом для слияния, который бросает администрация президента США Дональда Трампа, неоднократно критиковавшего новостное подразделение Time Warner CNN и еще перед прошлогодними выборами заявившего о своем несогласии со сделкой.

Согласно иску Минюста, поданному в понедельник в федеральный суд в Вашингтоне, AT&T сможет использовать свой контроль над сетями Time Warner, чтобы заставить конкурирующие компании, предоставляющие услуги платного ТВ, платить ежегодно на сотни миллионов долларов больше за право их транслировать.

Кроме того, ведомство опасается, что сделка замедлит переход индустрии к новым моделям распространения видеоматериалов, в частности через онлайн-сервисы.

AT&T, которая рассматривает сделку как способ конкурировать с новыми технологическими компаниями, такими как Netflix Inc и принадлежащая Amazon.com Inc Prime Video, описала иск как “радикальное и необъяснимое отступление от имевших место в течение последних десятилетий антимонопольных прецедентов”.

Старший юрист AT&T Дэвид МакАти отметил, что вертикальное слияние компаний, специализирующихся на разных звеньях производственной цепи, как правило, получает одобрение.

“Мы не видим никаких законных оснований для того, чтобы к нашему слиянию отнеслись иначе”, - сказал МакАти, добавив, что компания уверена в том, что суд отвергнет претензии властей США.

Ранее в ноябре AT&T отклонила требование Минюста отделить DirecTV или принадлежащую Time Warner медиагруппу Turner Broadcasting, в которую входит новостная сеть CNN, чтобы получить одобрение антимонопольного регулятора.

Акции Time Warner подешевели на 1,1 процента до $87,71 к моменту закрытия торгов в понедельник, тогда как бумаги AT&T потеряли в цене 0,4 процента, закрывшись на отметке $34,64.