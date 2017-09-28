Последнее обновление: 28.09.2017 11:40

EasyJet планирует перевозки на электросамолетах

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet и американский стартап Wright Electric начнут разработку самолета с электродвигателями Airbus A320 neo. Об этом говорится в сообщении, выложенном на сайте авиаперевозчика в среду.

Как отмечается в документе, электросамолеты будут задействованы на рейсы длительностью менее двух часов и использоваться для пассажирских авиаперевозок на расстояния около 500 километров. Предполагается, что EasyJet начнет использовать электросамолеты на своих маршрутах в Великобритании и Европе в ближайшие 10 лет.

Wright Electric, сотрудничающий с целым рядом авиакомпаний, уверен, что новый электросамолет будет на 50 процентов тише и на 10 процентов дешевле в обслуживании.

Глава EasyJet Кэролин Макколл отметила, что "сейчас вопрос заключается скорее в том, когда элестросамолеты начнут летать, а не в том, произойдет ли это вообще".

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