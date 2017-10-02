В Британию бесплатно вернут около 110 тысяч пассажиров разорившейся Monarch

Около 110 тысяч пассажиров обанкротившейся британской авиакомпании Monarch Airlines будут бесплатно возвращены на родину, говорится в заявлении министерства транспорта Великобритании.

В настоящее время минтранс совместно с управлением гражданской авиации Великобритании (CAA) в срочном порядке предпринимают усилия по возвращению пассажиров авиакомпании в Британию и создают для этого временную авиакомпанию. "Правительство сегодня начало предпринимать усилия по беспрецедентному возвращению 110 тысяч пассажиров, которых коснулось банкротство Monarch, - отмечается в сообщении.

По заявлению министра транспорта Криса Грейлинга, все пассажиры будут возвращены в Британию бесплатно. "Это ужасно тревожная ситуация для британцев, отдыхающих за границей. И моя самая первая задача — помочь им вернуться в Великобританию", - приводятся слова министра.

Ранее сообщалось, что для возвращения пассажиров на родину власти страны намерены привлечь около 30 бортов.

Monarch Airlines в понедельник объявила о прекращении своей деятельности, в результате чего пострадали 110 тысяч человек, около 300 рейсов было отменено. Monarch является крупнейшей британской авиакомпанией, которая когда-либо прекращала свою деятельность.