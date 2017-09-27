Последнее обновление: 27.09.2017 17:24

Курсы наличной валюты в банках Минска на 27 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,012 рубля и составил 1,95 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,01 рубля и составил 1,952 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,295 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,3 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,38 (не изменился).

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