Курсы наличной валюты в банках Минска на 25 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,936 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 1,94 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,006 рубля и составила 2,31 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,317 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,35 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,37 (вырос на 0,02 рубля).