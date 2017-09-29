Курсы валют в банках Минска на 29 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,962 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 1,966 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,309 рубля, минимальная продажа выросла на 0,013 рубля и составила 2,317 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,38 (не изменился).