Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,938 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 1,942 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,012 рубля и составила 2,298 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,012 рубля и составила 2,305 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,38 (вырос на 0,01 рубля).