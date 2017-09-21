Курсы наличной валюты в банках Минска на 21 сентября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,94 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 1,943 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,012 рубля и составила 2,31 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,009 рубля и составила 2,318 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,34 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,35 (вырос на 0,01 рубля).